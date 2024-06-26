Новоафонская пещера в Абхазии получит новую железную дорогу

Железнодорожные пути, по которым поезд ездит в Новоафонскую пещеру в Абхазии, полностью обновят в начале следующего года. О планах капитального ремонта железной дороги рассказали в руководстве.

Железная дорога, по которой туристы попадают в Новоафонскую пещеру, будет полностью обновлена в 2025 году, рассказал замдиректора достопримечательности, расположенной неподалеку от Нового Афона, Дамей Смыр.

В эфире радио Sputnik он сообщил, что все необходимое, то есть рельсы и шпалы, а также комплектующие к ним, уже закуплены и доставлены на площадку неподалеку от пещеры.

Однако, подчеркнул он, работы по замене железнодорожного полотна проводить в разгар сезона, конечно, не планируется. Запуск капремонта намечен на середину января 2025 года.

Работы продлятся минимум три месяца, все это время, уточнил Смыр, пещера будет закрыта для туристов.

Замдиректора также рассказал, что железная дорога не обновлялась с момента строительства – а первый поезд прошел по ней в 1975 году, почти ровно полвека назад. Все это время по необходимости, особенно в опасных местах, на поворотах, заменялись отдельные шпалы, на место деревянных шпал заливали бетон.

В итоге, отметил Смыр, было решено полностью заменить все пути.