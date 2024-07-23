Вестник Кавказа

Иранские туристы впервые посетят Северный Кавказ осенью

22.10.22 II Международная биеннале современного искусства Кавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешней осенью на Северный Кавказ впервые приедет большая группа иранских туристов – они посетят регион в рамках безвизовых групповых поездок между странами, запущенном в 2023 году.

Российские туристические компании готовят первый визит иранских туристов, которые посетят Северный Кавказ в рамках безвизового режима – он пройдет уже в сентябре 2024 года, сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

"Туроператоры ИРИ формируют группу путешественников, которые посетят регионы Северного Кавказа в сентябре 2024 года по безвизовому режиму, рассказала генеральный директор группы компаний Rosha Travel Agency Асма Шоджаи на встрече туроператоров СКФО и Исламской Республики, состоявшейся в рамках ознакомительной поездки российской делегации в Иран"

- Кавказ.РФ

В пресс-службе напомнили, что безвизовые групповые поездки между Россией и Ираном заработали в августе 2023 года, а первыми гостями, посетившими РФ по безвизовому режиму, стали представители иранских туристических компаний, передает ТАСС.

Красоты Северного Кавказа уже знакомы туристическим компаниям Ирана – теперь граждане страны могут воспользоваться пакетными турами для таких путешествий, пояснили в Кавказ.РФ.

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