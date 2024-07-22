Верховный лидер "открыл" Иран для смягчения отношений с Западом

Аятолла Али Хаменеи, Верховный лидер Ирана, сделал программное заявление о принципиальной готовности Тегерана смягчать, при соблюдении определенных условий, отношения с Западом.

Иран готов пересмотреть свои отношения с западными странами в сторону смягчения, заявил в ходе утверждения избранного президента Масуда Пезешкиана в этой должности Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

По его словам, такой курс может быть взят несмотря на длившийся буквально годы период "плохого общения".

Али Хаменеи констатировал, что страны Запада в течение последних лет "плохо обращались" с Ираном. В то же время, уточнил он, изменение позиции Ирана возможно – но если западные страны начнут вести себя иначе.

Пезешкиан также заявил, что выступает за конструктивную и эффективную дипломатию.

Однако Верховный лидер добавил, что в приоритете у Тегерана по-прежнему будет развитие связей с соседями, странами региона, государствами Африки и Азии, а также теми странами, от которых ИРИ получала поддержку на фоне давления со стороны других.

Особо Али Хаменеи высказался о Европе. Он напомнил о не очень хорошем обращении со стороны европейских стран в последние годы. Он уточнил, что проблемы вызывали такие темы, как санкции, нефть, права человека и так далее.