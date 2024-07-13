Северный Кавказ – богатейшее место для гастротуризма

На Северном Кавказе есть практически все, в том числе он обладает огромным потенциалом для гастрономического туризма, рассказал председатель комитета РСТ по гастротуризму Леонид Гелибтерман.

Практически все регионы Северного Кавказа очень активно занимаются развитием гастротуризма, рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" председатель комитета РСТ по гастротуризму, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

Он образно описал Северный Кавказ как огромную кладовую, в которой есть буквально все.

"И, исходя из климатических условий, исходя из традиций народов, которые там живут, – это просто богатейшее место для того, чтобы получать гастрономическое удовольствие. И практически все регионы Кавказа очень активно развивают туризм, и, безусловно, в определенной степени гастрономический туризм. Другое дело, что иногда этот гастрономический туризм может быть не так ярко виден – но проводится масса мероприятий с гастрономической составляющей. И в любом случае ни одно застолье без еды не обходится", – рассказал глава комитета РСТ по гастротуризму.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам Леонида Гелибтермана, дать ответ на вопрос, в каких северокавказских регионах гастрономический туризм развивает более активно, невозможно, так как не существует официального рейтинга и критериев такой оценки. "Но я совершенно точно знаю, как стараются развивать гастрономический туризм в Дагестане, и для этого делается очень много. Я знаю, какое внимание уделяют в Чечне развитию гастрономического туризма. Я знаю, какое внимание уделяется в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Каждый по-своему, со своим видением старается развивать эту тему", – подчеркнул он.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Потому что еда, традиции, связанные с ней, – безусловно, часть культурного кода любого кавказца. И не может быть кавказского гостеприимства, если мы говорим о туризме, без правильно накрытого стола", – заключил Леонид Гелибтерман.