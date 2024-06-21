Гастрономические туры на Северный Кавказ: какие блюда попробовать?

Рост спроса на гастрономический туризм не обошел и Северный Кавказ, где проживают десятки народов, блюда которых имеют много общего, к примеру, в качестве мяса чаще всего используется баранина и птица. Тем не менее говорить о единой кухне региона не стоит. Расскажем как о широко известных, так и о необычных блюдах.

Аутентичность, подлинность свойств и вкусов той или иной национальной кухни, тесно связана с землей и людьми, на ней живущими. Недаром бытует мнение, что традиционные национальные блюда надо пробовать там, откуда они берут начало.

Хинкал

Наиболее популярное блюдо региона. Сочетание углеводов и белков делает его особенно питательным. Больше всего его любят лезгины и другие народы Дагестана. Здесь насчитывается семь видов хинкала (аварский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, чабан хинкал, сладкий). По сути это кусочки теста, сваренные в мясном бульоне. На стол подают тесто с мясом под томатным соусом или соусом на основе кефира с чесноком. Бульон — шурпа — подается отдельно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чеченская версия хинкала называется жижиг-галнаш. Тесто в нем в виде галушек.

Аварский хинкал отличается квадратным пышным тестом.

Хычын

Национальное блюдо балкарцев. Оно перекликается с известными осетинскими пирогами. В Дагестане такое блюдо называется чуду, у карачаевцев — берек, у вайнахов — чепалгаш. Их отличие — в рецептуре теста — осетинские пироги, чуду и чепалгаш готовятся на основе дрожжей, молока и кефира, а балкарские хычины на основе пресного теста. Начинка может быть разной: картофель, сыр, зелень, мясо. Но если осетинские пироги выпекаются в духовке, то чуду из тонко раскатанного теста жарятся на выпуклой сковороде (садж) без масла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Щипс . Одно из главных блюд адыгов наравне с адыгейским сыром. Представляет собой густой суп или соус. В основе бульон из баранины или говядины, а также индейки или курицы. С добавками крупы (обычно пшено), жареного лука и красного стручкового перца.

. Одно из главных блюд адыгов наравне с адыгейским сыром. Представляет собой густой суп или соус. В основе бульон из баранины или говядины, а также индейки или курицы. С добавками крупы (обычно пшено), жареного лука и красного стручкового перца. Шашлык из яка. Як — разновидность одомашненных быков. Одно из самых любимых блюд кабардинцев и балкарцев.

Як — разновидность одомашненных быков. Одно из самых любимых блюд кабардинцев и балкарцев. Лягур . Адыгское блюдо для любителей баранины, которую готовят на сильном огне с добавлением масла и большого количества лука.

. Адыгское блюдо для любителей баранины, которую готовят на сильном огне с добавлением масла и большого количества лука. Гедлибже. Национальное блюдо черкесов. Тушеная курица с жареным луком, томящаяся в сметанном соусе и различными специями.

Национальное блюдо черкесов. Тушеная курица с жареным луком, томящаяся в сметанном соусе и различными специями. Мёрезе . Традиционный черкесский суп, в основе которого сыр, один из главных ингредиентов северокавказской кухни. Расплавленный в кипящей воде сыр подается к столу в виде супа в сопровождении сметаны. Иногда в него добавляют кукурузную муку.

. Традиционный черкесский суп, в основе которого сыр, один из главных ингредиентов северокавказской кухни. Расплавленный в кипящей воде сыр подается к столу в виде супа в сопровождении сметаны. Иногда в него добавляют кукурузную муку. Дзыкка. Каша из пшеничной муки и осетинского сыра, по праву ставшая частью осетинского фольклора. Ингредиенты смешиваются и медленно варятся на слабом огне. В приготовленное ароматное кремового цвета блюдо макают кусочки хлеба.

Молоко и молочные продукты популярны во всех республиках Северного Кавказа. Этим объясняется и многообразие сыров, различных каш на молоке, каймака, айрана и др. К примеру, всемирно известный кефир был получен впервые карачаевцами и балкарами. Его родиной считается Приэльбрусье.

Кухня народов Северного Кавказа воспринимается как составная часть фольклора каждого из них. Познание истории и национальных традиций через еду и есть цель гастрономических туров.