Гастрономические туры на Северный Кавказ: какие блюда попробовать?

Аутентичность, подлинность свойств и вкусов той или иной национальной кухни, тесно связана с землей и людьми, на ней живущими. Недаром бытует мнение, что традиционные национальные блюда надо пробовать там, откуда они берут начало.
Хинкал
Наиболее популярное блюдо региона. Сочетание углеводов и белков делает его особенно питательным. Больше всего его любят лезгины и другие народы Дагестана. Здесь насчитывается семь видов хинкала (аварский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, чабан хинкал, сладкий). По сути это кусочки теста, сваренные в мясном бульоне. На стол подают тесто с мясом под томатным соусом или соусом на основе кефира с чесноком. Бульон — шурпа — подается отдельно.
Чеченская версия хинкала называется жижиг-галнаш. Тесто в нем в виде галушек.
Аварский хинкал отличается квадратным пышным тестом.
Хычын
Национальное блюдо балкарцев. Оно перекликается с известными осетинскими пирогами. В Дагестане такое блюдо называется чуду, у карачаевцев — берек, у вайнахов — чепалгаш. Их отличие — в рецептуре теста — осетинские пироги, чуду и чепалгаш готовятся на основе дрожжей, молока и кефира, а балкарские хычины на основе пресного теста. Начинка может быть разной: картофель, сыр, зелень, мясо. Но если осетинские пироги выпекаются в духовке, то чуду из тонко раскатанного теста жарятся на выпуклой сковороде (садж) без масла.
- Щипс. Одно из главных блюд адыгов наравне с адыгейским сыром. Представляет собой густой суп или соус. В основе бульон из баранины или говядины, а также индейки или курицы. С добавками крупы (обычно пшено), жареного лука и красного стручкового перца.
- Шашлык из яка. Як — разновидность одомашненных быков. Одно из самых любимых блюд кабардинцев и балкарцев.
- Лягур. Адыгское блюдо для любителей баранины, которую готовят на сильном огне с добавлением масла и большого количества лука.
- Гедлибже. Национальное блюдо черкесов. Тушеная курица с жареным луком, томящаяся в сметанном соусе и различными специями.
- Мёрезе. Традиционный черкесский суп, в основе которого сыр, один из главных ингредиентов северокавказской кухни. Расплавленный в кипящей воде сыр подается к столу в виде супа в сопровождении сметаны. Иногда в него добавляют кукурузную муку.
- Дзыкка. Каша из пшеничной муки и осетинского сыра, по праву ставшая частью осетинского фольклора. Ингредиенты смешиваются и медленно варятся на слабом огне. В приготовленное ароматное кремового цвета блюдо макают кусочки хлеба.
Молоко и молочные продукты популярны во всех республиках Северного Кавказа. Этим объясняется и многообразие сыров, различных каш на молоке, каймака, айрана и др. К примеру, всемирно известный кефир был получен впервые карачаевцами и балкарами. Его родиной считается Приэльбрусье.
Кухня народов Северного Кавказа воспринимается как составная часть фольклора каждого из них. Познание истории и национальных традиций через еду и есть цель гастрономических туров.