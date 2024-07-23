В "Карабахе" рассказали о целях клуба в еврокубках

Завтра "Карабах" проведет ответную встречу в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. В преддверии матча наставник агдамцев озвучил задачу команды на текущий еврокубковый сезон.

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" рассказал о задачах клуба на еврокубковый сезон 2024/25. По словам Гурбана Гурбанова, агдамцам необходимо пробиться в групповую стадию одного из турниров.

"Перед каждым сезоном ставятся задачи. Задача-минимум – групповая стадия евротурнира. Задача-максимум на сезон – групповой этап Лиги чемпионов. Мы всегда ставим максимальные задачи"

– наставник "Карабаха"

Напомним, 30 июля в Баку состоится ответная игра 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Линкольном" (Гибралтар). Игра начнется в 20:00 по местному времени (19:00 мск). В первой встрече сильнее оказался "Карабах" (2:0).