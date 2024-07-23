Воздух в Шымкенте стал опасным из-за сернистого газа

В Шымкенте зафиксировано значительное загрязнение воздуха после пожара с горением соды. Уровень диоксида серы в городе сейчас превышает норму в 40 раз.

В Шымкенте после горения серы в промзоне в выходные наблюдается неблагоприятная экологическая ситуация - в воздухе зафиксировано высокое содержание диоксида серы.

«Сотрудниками Департамента экологии Шымкента отобраны пробы воздуха на расстояниях 500, 800 и 1000 метров от места пожара. Анализ показал превышение допустимых норм диоксида серы в 40 раз (20 мг/м3) и оксида углерода в 1,3 раза (6,5 мг/м3)»

– городской департамент экологии

Ранее стало известно, что местные жители массово жалуются на кашель и едкий запах после пожара с возгоранием газовой серы.

Диоксид серы или сернистый газ

Сернистый газ не имеет цвета, он обладает резким раздражающим запахом сероводорода. Это токсичное соединение, при вдыхании паров диоксида серы появляется кашель, першение в горле, насморк, головные боли.

Отметим, что при пожаре, продлившемся почти сутки, пострадали 10 человек, часть из них получила ожоги, часть госпитализирована с отравлением.