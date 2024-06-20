Вестник Кавказа

Минтранс Казахстана возьмется за перевозчиков

Минтранс Казахстана возьмется за перевозчиков
© Фото: министерство транспорта Казахстана
Жители сразу нескольких регионов Казахстана пожаловались главе Минтранса страны на состояние аэропортов и вокзалов, глава ведомства поручил в кратчайшие сроки проинспектировать и навести порядок на транспортных артериях.

Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев принял решение проинспектировать все аэропорты и железнодорожные вокзалы страны после многочисленных жалоб от казахстанцев на работу перевозчиков.

Главные претензии жителей Атырау, Алматы, Астаны и Туркестанской области касались обслуживания лиц с ограниченными возможностями в железнодорожных вокзалах и аэропортах, отдельные кассы для которых есть далеко не везде, передает Sputnik Казахстан.

В Казахстане 300 железнодорожных вокзалов, проинспектировать придется все – проверки уже начались, заверили в ведомстве.

Еще одно слабое место ведомства - порядок в аэропортах Актау, Астаны и Актобе.

"В первую очередь необходимо навести чистоту и порядок в данных аэропортах. Руководству аэропортов делаю замечание"

- Марат Карабаев

В то же время глава Минтранса поставил задачу продолжать модернизацию аэропортов и строительство пассажирских терминалов в аэропортах городов Кызылорда и Шымкент, а также реконструкцию перрона и рулежной дорожки аэропорта города Балхаш для удобства авиапассажиров.

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