В Казахстане стали опаздывать пассажирские поезда

Состояние железнодорожных путей после паводков в Казахстане не позволяет в точности соблюдать график движения пассажирских поездов – это угрожает безопасности, поэтому участились их опоздания, объяснили в АО "Пассажирские перевозки".

Если вы рассчитываете прибыть в пункт назначения вовремя, отправляясь в дорогу на поезде в Казахстане, то совсем не факт, что вам это удастся – в последнее время они все чаще опаздывают. Впрочем, для этого есть объективные причины, рассказал генеральный директор правления АО "Пассажирские перевозки" (национального перевозчика страны) Жанибек Тайжанов.

"Первая причина – большая изношенность инфраструктуры. Порядка 56%. Магистральный ход изношен. Для нас самая главная задача – это обеспечение безопасности. Поэтому на железной дороге, на магистрали ежегодно в летний период проводятся ремонтно-путевые работы"

- Жанибек Тайжанов

Еще одна причина – проведение модернизации путей и их текущего ремонта, которые в силу резко континентального климата можно проводить только летом, а ремонтировать нужно около 1400 км железнодорожного полотна, отметил чиновник, передает Sputnik Казахстан.

Свежая веская причина - интенсивные паводки, случившиеся нынешней весной: в сам паводковый сезон железная дорога устояла, однако после их завершения произошло очень много выплесков, поэтому необходимость поддержания пути в порядке - она существует и остается актуальной, заключил Жанибек Тайжанов.