Вестник Кавказа

Сколько мигрантов работает в Дагестане?

Сколько мигрантов работает в Дагестане?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане посчитали мигрантов. В республике сегодня работают более 17 тыс иностранцев. В регионе есть отрасли с высокой долей теневой занятости.

Министр экономического развития Дагестана Гаджи Султанов раскрыл численность иностранных специалистов в республике на сегодняшний день.

По словам главы ведомства, в настоящее время в регионе трудятся 17,7 тыс мигрантов. Сумма уплаченного ими налога на доходы физических лиц превысила 650 млн рублей.

При этом Султанов подчеркнул, что в Дагестане есть отрасли, где имеется высокая доля теневой занятости. Он добавил, что зачастую это строительство, общепит и торговля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2040 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кодекс мигранта в России предложила ввести ЛДПР

Кодекс мигранта в России предложила ввести ЛДПР

СК предлагает заменить трудовых мигрантов россиянами

СК предлагает заменить трудовых мигрантов россиянами

В России намерены ужесточить контроль за мигрантами

В России намерены ужесточить контроль за мигрантами

Мигрантов предупредят о недопустимости жертвоприношения животных в России

Мигрантов предупредят о недопустимости жертвоприношения животных в России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы