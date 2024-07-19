Сколько мигрантов работает в Дагестане?

В Дагестане посчитали мигрантов. В республике сегодня работают более 17 тыс иностранцев. В регионе есть отрасли с высокой долей теневой занятости.

Министр экономического развития Дагестана Гаджи Султанов раскрыл численность иностранных специалистов в республике на сегодняшний день.

По словам главы ведомства, в настоящее время в регионе трудятся 17,7 тыс мигрантов. Сумма уплаченного ими налога на доходы физических лиц превысила 650 млн рублей.

При этом Султанов подчеркнул, что в Дагестане есть отрасли, где имеется высокая доля теневой занятости. Он добавил, что зачастую это строительство, общепит и торговля.