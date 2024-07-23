Экологи оценили состояние пляжей Сочи

Проверка, проведенная молодыми экологами города-курорта Сочи, показала, что далеко не все популярные у российских туристов городские пляжи могут похвастаться идеальной чистотой: грязно и в пляжной зоне, и в море.

Молодые ученые-экологи, участвующие в программе "Большие вызовы" научного центра "Сириус", проверили чистоту шести популярных пляжей Сочи и остались недовольный состоянием двух из них.

"Мы проанализировали научные материалы по местным пляжам и другим черноморским странам, в среднем обнаружив от 40 до 245 единиц мусора на 100 м пляжа. По побережьям в других точках цифры порой доходят и до тысячи единиц. У нас, конечно, не так, но тоже довольно грязно"

- руководитель проекта Виктория Спирина

Самыми чистыми экологи назвали городские пляжи "Сириус", "Мацеста" и "Известия" в Адлере – концентрация мусора на них не превышала 30 единиц на 100 м. А вот пляжи "Приморский" и "Хоста" оказались не на высоте – на них нашли 116 и 203 единицы мусора на 100 м. Традиционно больше мусора оказалось на пляжах, которые не убирают ежедневно, а также на тех из них, где в море впадают реки, передает портал Юга.ру.

Конечно, мусор собирается на пляжах из-за их посетителей, которые не считают нужным убирать за собой окурки, сигаретные пачки и пустые пластиковые бутылки: особенно грязным оказался пляж "Хоста", причем крупными отходами, в том числе – пенопластом, который мигом разносится по другим пляжам.

Грязным оказалось и Черное море, но, к счастью - в восточной части акватории, недалеко от Сочи. Впрочем, также грязно у побережья Румынии и Турции, утверждают ученые.