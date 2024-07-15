Вестник Кавказа

Кабардино-Балкария примет фестиваль спорта

Кабардино-Балкария примет фестиваль спорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завтра в кабардино-балкарском Баксане пройдет фестиваль спорта, в котором в 10 дисциплинах посоревнуются все желающие – принять участие в них смогут не только команды, но и одиночные спортсмены

Уже завтра, 30 июля, кабардино-балкарский Баксан примет соревновании по различным видам спорта, сообщает администрация главы КБР.

Соревнования будут разноплановыми – их участники смогут посоревноваться командами и друг с другом в армрестлинге, вольной борьбе, гиревому спорту, настольному теннису, самбо, футболу, масс-реслингу, баскетболу, перетягиванию каната и тяжелой атлетике, передает "Интерфакс".

Помериться силами и умением смогут не только профессиональные спортсмены, но и все желающие, независимо от возраста  – жюри по достоинству будет оценивать всех участников, говорится в сообщении.

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