Кабардино-Балкария примет фестиваль спорта

Завтра в кабардино-балкарском Баксане пройдет фестиваль спорта, в котором в 10 дисциплинах посоревнуются все желающие – принять участие в них смогут не только команды, но и одиночные спортсмены

Уже завтра, 30 июля, кабардино-балкарский Баксан примет соревновании по различным видам спорта, сообщает администрация главы КБР.

Соревнования будут разноплановыми – их участники смогут посоревноваться командами и друг с другом в армрестлинге, вольной борьбе, гиревому спорту, настольному теннису, самбо, футболу, масс-реслингу, баскетболу, перетягиванию каната и тяжелой атлетике, передает "Интерфакс".

Помериться силами и умением смогут не только профессиональные спортсмены, но и все желающие, независимо от возраста – жюри по достоинству будет оценивать всех участников, говорится в сообщении.