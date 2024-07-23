Синоптики пообещали Крыму два дня прохлады

В изнывающий от жары Крым придут два дня прохлады – ее принесет холодный фронт с Атлантики, который собьет жару на 5-6 градусов, но продлится это недолго – уже в четверг термометры снова зашкалят за 30 градусов тепла.

Сегодня и завтра, 30 июля и 31 июля, жители и гости Крыма немного отдохнут от аномальной даже для этого региона жары – прохладу принесет холодный фронт, рассказали в региональном гидрометцентре.

Свежий ветер с Атлантики может даже принести долгожданные дожди, только вот задержится он на полуострове не больше двух дней, в течение которых температура воздуха упадет на 5-6 градусов, до вполне комфортных 24-30 со знаком плюс, передает "АиФ-Крым".

А вот с начала августа температура снова устремится вверх, и до конца первой декады месяца достигнет 36 градусов в тени, прогнозируют синоптики.