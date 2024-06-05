Поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан возрастут

Газ из РФ транзитом через Казахстан пошел в Узбекистан впервые в октябре 2023 года. В 2024 году поставки составят 3,8 млрд кубов, в будущем - до 11 млрд кубов.

Транзитные поставки газа из России в Узбекистан возрастут, этой информацией поделились сегодня в министерстве энергетики Казахстана.

Впервые голубое топливо транзитом стало поступать из РФ в Узбекистан осенью прошлого года, за три месяца 2023 гола было поставлено 1,28 млрд куб м газа.

«В этом году планируем увеличить до 3,8 млрд кубометров с дальнейшим увеличением до 11 млрд кубометров в год»

– министр Алмасадам Саткалиев

Также может начаться экспорт российского газа в Кыргызстан через Казахстан, отметил министр.