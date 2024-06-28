Предполагаемые члены банды Басаева могут провести в колонии почти 25 лет

Продолжается расследование уголовного дела о теракте, произошедшем в одном из сел Чечни 19 лет назад. Его жертвами стали 15 человек, свыше 30 получили ранения.

Гособвинение запросило 24 года колонии для вероятных участников банды Басаева. Об сказано в заявлении Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

"Дудиеву и Донашеву запросили назначить 24 года лишения свободы в колонии строгого режима каждому"

– пресс-служба суда

Там отметили, что их подозревают в целой серии преступлений – бандитизме, совершении теракта, похищении человека, убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении оружия.

Следствие полагает, что мужчины в составе вооруженной террористической группы под названием "Джамаат" принимали участие в террористическом акте, произошедшем в чеченском селе Знаменское в 2005 году.

Напомним, в результате теракта в селе Знаменское погибли 15 человек, еще 30 были ранены.