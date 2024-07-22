Грузоперевозок по Срединному коридору стало больше на 65%

С каждым годом объем грузовых перевозок по Срединному коридору увеличивается. В этом году он составил более 2 млн т с января по июнь, что на 65% больше, чем за 6 месяцев предыдущего года.

С начала января по июнь этого года объем грузовых перевозок через Срединный коридор вырос на 65% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и составил более 2 млн т, рассказали СМИ Казахстана со ссылкой на правительство страны.

"За январь-июнь объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 65%, составив 2,1 млн тонн"

- правительство Казахстана

Срединный коридор стремительно набирает популярность – рост грузоперевозок по нему в минувшем году составил 86% (2,7 млн т) в сравнении с 2022 годом.

Напомним, что в Казахстане совсем скоро закончится капитальный ремонт дороги, соединяющей Срединный коридор и порт Курык. После окончания работ весь транзитный поток перенаправят напрямую на отремонтированный порт без заезда в Актау, как это было раньше.