Коронавирус вернулся в Россию

В России возросло количество заболевших коронавирусом. Увеличение произошло в 49 регионах страны. От инфекции умерло 23 человека.

Оперштаб по борьбе с COVID-19 рассказал о росте заболеваемости коронавирусом в России за последнюю неделю. Там отметили, что число зараженных возросло на 14%.

В ведомстве заявили, что рост заболевших COVID-19 зафиксирован в 49 регионах России. При этом в оперштабе добавили, что в 13 субъектах показатели выше, чем в среднем по стране.

Подчеркивается, что за последнюю неделю с COVID-19 в больницу поступил 891 человек – на 13,5% больше показателей прошлой недели.

Кроме того, в 35 регионах страны выросла госпитализация, в 18 из них – больше, чем в среднем по России. Число погибших от коронавируса составило 23 человека.

Стоит добавить, что количество выздоровевших людей тоже возросло. Так, на неделе от ковида вылечилось 7 244 человек – на 27,8% больше, чем на предыдущей.