Курортные города Ставрополья объединит туристический код

В скором времени во многих городах-курортах Ставрополья появится единый туристический код, который поможет туристам лучше ориентироваться не только в городской структуре, но и в достопримечательностях.

Вскоре в ряде курортных городов Ставропольского края заработает туристический код – своеобразный план благоустройства, который объединит все их достопримечательности единой системой навигации, что создаст дополнительные удобства для туристов, рассказал министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.

"Два города прошли отбор, а именно Железноводск и Ставрополь, в которых в этом году уже начнут создавать туристический код. Будут заметные изменения в исторических частях города. Чтобы пройти отбор, пришлось выполнить большой спектр требований. Выбор исторически обоснован, проводилась научная работа для подтверждения"

- Андрей Толбатов

На создание туристического кода будет затрачено 109 млн рублей из федерального бюджета – большая часть из единой субсидии, сообщил министр, передает "АиФ-Ставрополье".

Будут развиваться и другие направления – так, на развитие туристических организаций регион потратит 60 млн, а на событийные мероприятия в регионах – еще 40 млн рублей из выделенных Ставрополью 210 млн рублей, добавил Андрей Толбатов.