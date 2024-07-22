Консульство Венгрии появится в Батуми

Венгерское консульство откроется на черноморском курорте Батуми. Дипотношения Грузии и Венгрии были установлены более 30 лет назад.

В Батуми в скором времени откроется консульство Венгрии. Об этом сказано на сайте правительства Грузии.

Постановление об открытии консульства подписал 24 июля премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Консульский округ охватывает пять регионов Грузии – Аджарию, Гурию, Самегрело-Земо Сванети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

Напомним, Грузия и Венгрия установили дипотношения в мае 1992 года. Венгерское посольство в Тбилиси было открыто в 2008 году, а грузинское посольство в Будапеште – в 2009 году.