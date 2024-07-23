Смерчи охватят черноморское побережье Кубани 31 июля

Природная стихия обрушится на побережье от Сочи до Анапы – над морем можно будет увидеть смерчи 31 июля. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Последний день июля может оказаться головокружительным для жителей Сочи и соседних населенных пунктов – 31 числа возможно появление смерчей у побережья Черного моря Краснодарского края, рассказали в местном отделении МЧС России.

Штормовое предупреждение ввели на Кубани с утра 30 июля по вечер 31.

Несколькими днями ранее в Сочи уже бушевала стихия – самолеты не могли вылететь из аэропортов из-за сильнейших дождей, а море закрыли для купания, так как очевидцы наблюдали возникающие нал водой смерчи, которые, к счастью, были далеко от береговой линии.

Смерчи в Краснодарском крае

Смерчи – нередкое явление для черноморского побережья Кубани. Они возникают при контрасте температур, когда вода теплая, а потоки воздуха холодные.

Определить траекторию движения и вероятность выхода смерча на сушу очень сложно, потому что это явление еще мало изучено.