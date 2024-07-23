Карта глэмпингов Ставрополья будет создана к зиме

Власти Ставрополья намерены упростить будущим туристам поиски подходящего глэмпинга: в скором времени будет разработана карта, на которую нанесут все такие средства размещения.

Создание карты глэмпингов будет вестись на Ставрополье параллельно с открытием новых модульных гостиниц, рассказал глава краевого Минтуризма Андрей Толбатов.

По его словам, в течение нынешнего года в регионе появятся несколько новых глэмпингов. В них будет создано более 170 номеров.

"Модульные некапитальные конструкции появятся в Изобильненском, Минераловодском, Шпаковском, Предгорном округах, а также Ставрополе и Ессентуках"

– министр

Он также озвучил объемы финансирования этого перспективного проекта. Толбатов уточнил, что Ставрополью было выделено около 202 млн рублей.

Глава Минтуризма добавил, что для открытия глэмпингов выбирают живописные локации с красивыми видами.

Министр отметил, что к зиме будет подготовлена карта всех глэмпингов Ставрополья. Ее можно будет посмотреть на сайте Минтуризма.