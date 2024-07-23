Вестник Кавказа

Спецпредставители Турции и Армении встречаются на границе

Спецпредставители Турции и Армении встречаются на границе
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Сегодня на турецко-армянской границе стартовал пятый раунд переговоров специальных представителей двух стран вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча.

На турецко-армянской границе сегодня началась пятая встреча специальных представителей процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера НС Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Где именно проходит встреча, в МИД Армении не сообщили, отметив лишь, что стороны намерены и дальше продолжить диалог по нормализации отношений между странами в конструктивном неполитизированном ключе, передает NEWS.am.

Напомним, планировалось, что Сердар Кылыч и Рубен Рубинян сначала встретятся на армянской стороне границы, а потом диалог будет продолжен на границе с турецкой стороны.

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