Грузия приготовилась к применению закона об иноагентах

Реестр НПО и СМИ – "иноагентов" будет запущен 1 августа в Грузии, такие организации смогут подавать заявления – технические вопросы уже решены, рассказали в Минюсте.

Грузинские организации, которые подходят под требования закона об иноагентах, совсем скоро смогут официально закрепить свой статус сил, проводящих иностранное влияние, – соответствующий реестр заработает 1 августа, рассказал глава Минюста Рати Брегадзе.

"Что касается начала действия [закона – ред.], все сроки указаны в законе, вы это, думаю, хорошо знаете, и с 1 августа организации, которые подпадают под эти критерии, могут подавать заявления"

– министр

Журналисты уточнили у политика, удалось ли на данный момент создать техническую базу, которая необходима для работы закона.

"Все готово"

– Брегадзе

Закон об иноагентах в Грузии – о чем он?

Официальное название скандального закона об иноагентах – закон "О прозрачности иностранного влияния". Он был принят в Грузии весной, несмотря на массовые акции протеста, иногда выливавшиеся в беспорядки.

Согласно закону, НПО и СМИ, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа, обязаны подавать заявки на внесение в особый публичный реестр. Участники этого реестра будут каждый год подавать декларации о доходах – таким образом предполагается обеспечить прозрачность их финансирования.

Что начнется в Грузии с 1 августа?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что спонсируемые Западом грузинские СМИ и НПО не будут с 1 августа регистрироваться в государственном реестре.

"Я исхожу из того, что некоторые такие организации, особенно политически ангажированные, делали заявления о намерениях не подчиняться, как они говорят, "кремлевскому закону". Ничего общего с российским законом об иноагентах у нашего закона о прозрачности иностранного влияния нет, но они это обстоятельство игнорируют. Стоит ждать, что они не будут регистрироваться в реестре", - сообщил он, добавив, что для честных НПО регистрация не составит никакой проблемы.

"Неправительственных организаций в Грузии сотни, если не тысячи. Я знаю очень многих деятелей – и моих бывших коллег, и физиков, и математиков, ушедших в НПО – которые делают хорошие дела во благо Грузии. Они получают иностранные гранты, но и без закона о прозрачности иностранного влияния они всегда все расписывали и показывали, откуда получают финансирование. На них закон никак не отразится. Проблемы возникнут только у политических НПО, причем не более чем у десяти – эти постараются устроить политическую акцию неповиновения", - отметил Петре Мамрадзе.

"Например, это НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), возглавлявшаяся Элене Нижарадзе, которая в 2020 году заявила, что "Мечта" фальсифицировала выборы. Именно на основании ее заявления и цифр, которые она представила, оппозиционерами был объявлен бойкот парламенту, и тогда 60 мест из 150 в парламенте пустовали. Также иностранные наблюдатели потребовали от властей пересчета результатов голосования – и ведь тогда выяснилось, что в самом деле недосчитали голосов… "Грузинской мечте". Другой пример такой НПО – это "Международная прозрачность – Грузия", возглавляемая Экой Гигаури, которая когда-то была правой рукой саакашвилевского главы МВД Вано Мерабишвили", - сказал политолог.

"Важно понимать, что система НПО в Грузии состоит не только из таких провокаторов. Есть, скажем НПО, которые занимаются реабилитацией, скажем, маленьких детей с синдромом Дауна – их никто не тронет, у них нечего прятать, и они продолжат работать, как прежде", - заключил Петре Мамрадзе.