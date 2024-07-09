Непобежденного дагестанца выгнали из UFC

Бойца Мухаммада Мокаева уволили из промоушена. Дана Уайт ранее заявил, что контракт со спортсменом не будет продлен. В UFC Мокаев одержал 7 побед.

Бойца смешанных единоборств Мухаммада Мокаева уволили из UFC после того, как организация отказалась продлевать соглашение со спортсменом.

Ранее президент промоушена Дана Уайт сказал, что UFC не будет заключать новый контракт с бойцом, который планирует перебраться в лигу PFL.

Итальянский журналист и инсайдер Эл Зуллино рассказал, почему Мокаева уволили из UFC. По его словам, менеджеры хотели через переговоры с PFL выбить для своего бойца лучшие условия, но это привело к увольнению.

Мокаев – уроженец Дагестана, представляющий Великобританию. Он провел в UFC 7 боев и все завершил в свою пользу. Недавно он победил представителя Португалии Манеля Капе.