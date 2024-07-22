Половина казахстанского города Костанай осталась без света и воды

Более половины жителей Костаная в северной части Казахстана столкнулись с проблемой – они остались без электричества и холодной воды. Причины произошедшего еще предстоит выяснить.

В Костанае на севере Казахстана случилось массовое отключение света и холодной воды. Происшествие затронуло несколько микрорайонов и центр города, рассказали местные СМИ.

Перебои также отметили с мобильной связью и в работе светофоров. Местные жители сообщили, что в центре города нарушено движение автомобилей и случился затор.

Точные причины происшествия еще неизвестны.

Ранее поступило предупреждение от костанайских электросетей о том, что в частном секторе планово отключат свет из-за ремонтных работ с 29 июля по 3 августа.