"Карабах" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

"Карабах" разгромил "Линкольн" в ответном матче и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Агдамцы забили в ворота соперника пять безответных мячей.
В Баку состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Карабахом" (Азербайджан) и "Линкольном" (Гибралтар). Уверенную победу со счетом 5:0 одержали хозяева.
Хет-трик на свой счет записал свой счет полузащитник Жуниньо Виейра (17-я, 31-я и 44-я минуты). Еще по голу забили полузащитники Яссин Бензия (66-я) и Леандру Андраде (72-я).
В 3-й квалификационный раунд вышел "Карабах".