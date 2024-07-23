Вестник Кавказа

"Карабах" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Жуниньо Виейра
© Фото: соцсети ФК “Карабаха“
"Карабах" разгромил "Линкольн" в ответном матче и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Агдамцы забили в ворота соперника пять безответных мячей.

В Баку состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Карабахом" (Азербайджан) и "Линкольном" (Гибралтар). Уверенную победу со счетом 5:0 одержали хозяева.

Хет-трик на свой счет записал свой счет полузащитник Жуниньо Виейра (17-я, 31-я и 44-я минуты). Еще по голу забили полузащитники Яссин Бензия (66-я) и Леандру Андраде (72-я).

В 3-й квалификационный раунд вышел "Карабах".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1565 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Пюник&quot; пробился в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

"Пюник" пробился в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

&quot;Ахмат&quot; сыграл вничью с Оренбургом, &quot;Динамо&quot; Махачкала – с &quot;Краснодаром&quot; 

"Ахмат" сыграл вничью с Оренбургом, "Динамо" Махачкала – с "Краснодаром" 

Бельгиец возглавил Судейский комитет в Азербайджане 

Бельгиец возглавил Судейский комитет в Азербайджане 

Хавбек сборной Армении по футболу может вернуться в Россию 

Хавбек сборной Армении по футболу может вернуться в Россию 

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы