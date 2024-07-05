Вестник Кавказа

Никиту Михалкова наградили за развитие Пятигорска

Никиту Михалкова наградили за развитие Пятигорска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский режиссер и актер Никита Михалков получил награду за заслуги перед Пятигорском. При содействии его фонда в городе было организовано несколько десятков культурных мероприятий.

Прославленный российский режиссер-оскароносец Никита Михалков был награжден медалью за заслуги перед Пятигорском.

«Вместе с депутатами решили отметить вклад Никиты Михалкова, Субботиной Юлии и Буцкой Ольги и приняли решение о награждении их медалью «За заслуги перед городом Пятигорском»

– председатель городской думы Людмила Похилько

По ее словам, при поддержке фонда Михалкова в городе было проведено порядка пяти десятков культурных мероприятий с участием известных актеров, режиссеров и музыкантов.

 

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