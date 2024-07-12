Чемпионат мира по гребле пройдет в Узбекистане

Этим летом впервые в истории Узбекистан будет принимать ЧМ по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования пройдут в Самарканде на гребном канале.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2024 года примет Узбекистан.

Местом проведения ЧМ станет Самарканд, состязания будут проходить с 23 по 25 августа. Заявки на участие подали спортсмены из более чем 50 стран.

Отметим, что место проведения чемпионата выбрано неслучайно. Самаркандский гребной канал - единственный в регионе Центральная Азия, соответствующий мировым и олимпийским стандартам. Канал длиной 2215 м и шириной 118 м был открыт в 1981 году.