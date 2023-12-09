Вестник Кавказа

В Узбекистане назвали самый экологически чистый город

самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Города Узбекистана проверили на чистоту экологии. В результате был составлен рейтинг самых экологически чистых городов.

Рейтинг экологичности крупных городов Узбекистана впервые представили в республики. Он получил название Uzbekistans’s Green Cities Rating.

Среди самых чистых по экологии городов республики лидером стал Наманган - из 100 возможных баллов он набрал 62.29. В тройку чистых городов вошли также Самарканд и Навои.

В основе рейтинга лежит метод индекса "зеленых городов", который включает 10 показателей, в том числе качество воздуха, потребление воды, землепользование, транспорт, энергетика, отходы, санитария.

Отметим, что Наманган – второй по численности населения город Узбекистана, больше людей живет только в столице.

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