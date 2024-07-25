Вестник Кавказа

Израиль потребовал исключить Турцию из НАТО

Израиль потребовал исключить Турцию из НАТО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЛИД: Израильский МИД настаивает на исключении Турции из НАТО. Ранее турецкий лидер пригрозил еврейскому государству вводом войск.

МИД Израиля призывает НАТО исключить Турцию из своего состава. Об этом пишут израильские средства массовой информации.

По данным газеты Times of Israel, после того, как президент Турции пригрозил Израилю вводом войск, глава израильского внешнеполитического ведомства поручил дипломатам экстренно связаться с членами Североатлантического альянса, чтобы призвать к осуждению Анкары и настоять на ее исключении из организации.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может ввести войска в Израиль.

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