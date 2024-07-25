Уникальное село Псху в Абхазии получит машину скорой

Самое труднодоступное село Абхазии – расположенное в Сухумском районе Псху – скоро станет более безопасным, об этом позаботятся абхазские спасатели.

Жители абхазского села Псху, расположенного высоко в горах в Сухумском районе, а также туристы, смогут чувствовать себя в безопасности благодаря мерам, которые предпримет МЧС Абхазии.

Об этом стало известно по итогам поездки главы ведомства Льва Квициния в село.

Приехав в Псху, он пообщался с работниками пожарно-спасательного поста. На встрече было принято решение: учитывая отдаленность и труднодоступность села, пост получит машину скорой. Кроме того, на нем на постоянной основе будут дополнительно работать фельдшер и водитель, а также диспетчер.

"По словам главы спасательного ведомства страны, это позволит более эффективно решать вопросы первой доврачебной помощи для жителей села и туристов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций"

– МЧС

Кроме того, Квициния поговорил с главой села. Они поговорили в том числе о создании в селе новой пожарной части.

В МЧС отметили, что буквально накануне спасатели Псху четыре часа искали туристку из России, которая заблудилась в горах. Ее нашли в девять часов вечера.