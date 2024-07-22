Туристы открыли для себя село Псху в Абхазии

Высокогорное село Псху в Абхазии стали чаще посещать туристы. Село Псху находится в горах и доступно только несколько месяцев в году.

Уникальное высокогорное село Псху в горах Абхазии стало интересовать российских туристов, об этом сообщил глава Сухумского района Алхас Читанава, передает радио Sputnik.

Псху находится в долине между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами, оно расположилось на высоте 760 м над уровнем моря и считается одним из самых труднодоступных населенных пунктов Абхазии. В селе проживает около 150 человек. В советское время оно служило перевалочным пунктом для туристов, совершающих горные походы.

Сегодня селом Псху заинтересовались не только путешественники, но и бизнесмены - рассматривается возможность реализовать в Псху масштабный туристический проект. При реализации будут учитываться требования, связанные с охраной окружающей среды, а также необходимость сохранения уклада жизни местного населения, поделился Читанава.

Добраться в Псху в зимние месяцы можно только по воздуху, летом для проходимого транспорта открывается дорога. Кроме того, в село пешком приходят участники многодневных походов по горам Абхазии.