Вестник Кавказа

Президент Ирана получил приветствие от Путина

Президент Ирана получил приветствие от Путина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранский президент Масуд Пезешкиан получил поздравительное послание от президента России Владимира Путина по поводу инаугурации. Послание передал глава российской делегации.  

Избранный лидер ИРИ получил поздравительное послание от своего российского коллеги по случаю победы в президентских выборах. Послание передал глава российской делегации  Вячеслав Володин.

«Состоялась встреча Вячеслава Володина с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Председатель ГД передал Пезешкиану поздравления с победой на выборах и вступлением в должность и теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина»

– пресс-служба Думы

Напомним, что Володин участвовал в торжественной церемонии инаугурации нового главы ИРИ.

Также стоит отметить, что в своих высказываниях о России Пезешкиан заявлял, что Россия ценный стратегический партнер Ирана. Также он отмечал, что российские власти поддерживали Тегеран в трудные минуты и власти ИРИ высоко ценят это.

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