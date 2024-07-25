Президент Ирана получил приветствие от Путина

Избранный лидер ИРИ получил поздравительное послание от своего российского коллеги по случаю победы в президентских выборах. Послание передал глава российской делегации Вячеслав Володин.
«Состоялась встреча Вячеслава Володина с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Председатель ГД передал Пезешкиану поздравления с победой на выборах и вступлением в должность и теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина»
– пресс-служба Думы
Напомним, что Володин участвовал в торжественной церемонии инаугурации нового главы ИРИ.
Также стоит отметить, что в своих высказываниях о России Пезешкиан заявлял, что Россия ценный стратегический партнер Ирана. Также он отмечал, что российские власти поддерживали Тегеран в трудные минуты и власти ИРИ высоко ценят это.