В РГГУ открыли "Летний институт"

В Москве в зале Учёного совета Российского государственного гуманитарного университета состоялось торжественное открытие образовательной программы "Летний институт", на котором присутствовали учёные и преподаватели из различных стран и регионов мира.

Цель проекта - знакомство с современной научно-образовательной средой России, достижениями российской гуманитарной науки, и активизация международного научно-образовательного сотрудничества. Проект реализуется с 2023 года по инициативе и при поддержке Министерства науки и высшего образования России и ФГАНУ "Социоцентр". Наряду с РГГУ участников примут вузы-партнеры: исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Тверской государственный университет, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого.