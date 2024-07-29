Вестник Кавказа

В РГГУ открыли "Летний институт"

В Москве в зале Учёного совета Российского государственного гуманитарного университета состоялось торжественное открытие образовательной программы "Летний институт", на котором присутствовали учёные и преподаватели из различных стран и регионов мира.

Цель проекта - знакомство с современной научно-образовательной средой России, достижениями российской гуманитарной науки, и активизация международного научно-образовательного сотрудничества. Проект реализуется с 2023 года по инициативе и при поддержке Министерства науки и высшего образования России и ФГАНУ "Социоцентр". Наряду с РГГУ участников примут вузы-партнеры: исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Тверской государственный университет, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1385 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Зачем РГГУ собрал ректоров гуманитарных университетов СНГ?

Зачем РГГУ собрал ректоров гуманитарных университетов СНГ?

Форум ректоров гуманитарных вузов России и стран СНГ в РГГУ

Форум ректоров гуманитарных вузов России и стран СНГ в РГГУ

Документы об историческом единстве русских и украинцев представят главам стран СНГ

Документы об историческом единстве русских и украинцев представят главам стран СНГ

В РГГУ представили сборник документов «Об историческом единстве русских и украинцев»

В РГГУ представили сборник документов «Об историческом единстве русских и украинцев»

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы