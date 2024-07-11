Вестник Кавказа

Больше поездов пустят между Баку и Агстафой в следующие выходные

Больше поездов пустят между Баку и Агстафой в следующие выходные
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Повышенный спрос на поездки в Баку из Агстафы и обратно 3-4 августа вынудил азербайджанских железнодорожников увеличить число поездов в эти дни. В будни расписание не изменится.

Число поездов между Баку и Агстафой увеличили в выходные дни (3-4 августа) из-за повышенного спроса, рассказали в Азербайджанских железных дорогах.

В другие дни поезда ходят по регулярному расписанию утром и вечером каждый день туда и обратно.

"Информацию о расписании движения и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ЗАО, в приложении "ADY Mobile" или позвонив в колл-центр "1822", который работает круглосуточно и без выходных"

- ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Агстафа находится западнее Баку приблизительно на 460 км. Это около пяти часов пути на поезде.

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