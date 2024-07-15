Вестник Кавказа

Женщина отсудила у "Нордстара" деньги за некомфортный полет из Сочи

Женщина отсудила у "Нордстара" деньги за некомфортный полет из Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительница Красноярска, возвращаясь домой с отдыха в Сочи, столкнулась с неприятным перелетом авиакомпанией "Нордстар" – ее переноска с собакой не поместилась на сиденье рядом и мешала комфортному полету как самой женщине, так и ее сыну. Роспотребнадзор усмотрел в этом нарушение со стороны авиаперевозчика.

Пассажирка самолета "Нордстар" отсудила у авиаперевозчика порядка 80 тыс рублей за некомфортные условия перелета с питомцем на рейсе Сочи-Красноярск, рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Женщина с сыном и четвероногим питомцем возвращалась домой в Красноярск с отдыха в Сочи. Для того чтобы полет прошел комфортно, она купила три билета – на себя с ребенком и отдельный для собаки.

В течение регистрации у сотрудников авиакомпании не возникло претензий к размеру переноски и их пустили на рейс. В самолете оказалось, что допустимые "Нордстаром" габариты переноски с собакой не соответствуют размеру сиденья, поэтому ее пришлось поставить так, что она частично заняла соседнее место. Подобное расположение доставляло женщине с сыном огромное неудобство, ведь им пришлось ютиться практически на одном сиденье весь полет, время которого составило более 5 часов.

Как только самолет приземлился в пункте назначения, пассажирка пошла в Роспотребнадзор и подала заявление в суд. В итоге, авиаперевозчик и жительница Красноярска заключили мирное соглашение – "Нордстар" выплатил ей 80 тыс рублей.

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