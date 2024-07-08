Цены на авиаперелеты в курортные города России выросли на 20-40% - РСТ

Пассажиры будут тратить на авиабилеты туда-обратно из больших городов России на отечественные курорты на 20-40% больше денег в сравнении с предыдущим годом, подсчитал РСТ. Параллельно российские власти планируют ввести максимальный предел стоимости авиабилетов.

Параллельно с увеличением продаж авиабилетов на российские курорты из крупных городов растут и цены на них. По данным РСТ, они поднялись в диапазоне от 20 до 40% и более в сравнении с прошлым годом.

Самым популярным курортом ожидаемо стал Сочи. Чаще всего туда летают из Москвы, Калининграда, Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и Казани и берут обратный билет.

За период февраль-июнь стоимость билета увеличилась до сорока с небольшим процентов. Например, билет Тюмень-Сочи и обратно подорожал на 23%, аналогичный билет Санкт-Петербург-Сочи на 38% и Москва-Сочи на 41%, достигнув средней стоимость в 20 тыс рублей.

Рейс Казань-Сочи подорожал сильнее прочих. В прошлом году средний билет стоил около 13 тыс рублей, этим летом цена подскочила до 20 тыс рублей, то есть стоимость поднялась более чем на 50%.

Как ранее писал «Вестник Кавказа», сейчас российские власти думают о том, чтобы начать регулировать потолок цен на авиабилеты. К разработке вопроса будут подключены силы Минтранса и ФАСа.