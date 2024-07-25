Ливан обстрелял ракетами Израиль

Ливан совершил ракетный обстрел Израиля, часть которых удалось перехватить. Израиль наносит удары по местам обстрелов. Один человек погиб.
Ливан выпустил по Израилю 10 ракет, один человек погиб, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Как отметили в армии Израиля, система ПВО перехватила часть ракет в районе Верхней Галилеи. При этом Израиль бьет местам, откуда велся огонь.
Подчеркивается, что жертвой ракетной атаки Ливана стал один человек.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху получил полномочия для определения мер против группировки "Хезболла".
Ранее с территории Ливана был обстрелян поселок на Голанских высотах. Жертвами данной атаки стали 12 детей.