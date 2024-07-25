Площадки для сбора мусора будут охранять камеры во Владикавказе

Во Владикавказе на площадках для сбора мусора будут устанавливать видеокамеры. Это необходимо для противодействия выгрузки здесь крупногабаритных отходов.

Во Владикавказе начали устанавливать видеокамеры на площадках для сбора мусора в рамках мер по борьбе с незаконным размещением отходов. Общее количество камер видеонаблюдения, которое планируется установить, превысит сотню, что повысит уровень контроля на подобных территориях.

Начиная с первого этапа реализации проекта, было установлено 15 камер, сосредоточенных на наиболее проблемных площадках, где прежде фиксировались случаи несанкционированного складирования строительного мусора.

«Более 100 камер видеонаблюдения будут следить за местами накопления твердых коммунальных отходов. Такое решение принято АМС г. Владикавказ и регоператором „ЭРА“, которые уже начали установку камер видеонаблюдения на контейнерных площадках Владикавказа»

– пресс-служба городской администрации.

Установка видеокамер на площадках для сбора мусора во Владикавказе призвана решить несколько актуальных проблем.

Во-первых, видеонаблюдение поможет предотвратить случаи незаконного размещения мусора, что способствует сохранению экологии города. Узкая специализация камер на проблемных зонах позволит оперативно реагировать на нарушения и выявлять нарушителей.

Во-вторых, создание такой инфраструктуры способствует повышению уровня безопасности на мусорных складах, что важно как для жителей, так и для работников службы уборки и утилизации.

Таким образом, наличие системы видеонаблюдения не только облегчит процесс ведения учета отходов и контроля за территориями, но и снизит риски возникновения экологических проблем из-за неправильного обращения с мусором.