Турция и Армения достигли двух договоренностей на встрече на границе

Пятая встреча спецпредставителей по нормализации турецко-армянских отношений состоялась сегодня на границе двух стран. Ее участникам удалось добиться новых договоренностей.

Представители Анкары и Еревана пришли к согласию по двум вопросам сегодня в ходе переговоров спецпредставителей, которые состоялись на границе Турции и Армении.

Во главе турецкой делегации был спецпредставитель Сердар Кылыч. Армянскую делегацию возглавил спецпредставитель, вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян.

В МИД Армении заявили, что стороны договорились упростить визовые процедуры для обладателей дипломатических паспортов. Договоренность будет действовать взаимно.

Еще одна договоренность касается оценки технических потребностей региона для открытия погранперехода Ахурик/Акьяка на железной дороге.

Кроме того, Кылыч и Рубинян подтвердили приверженность сторон к дальнейшему урегулированию без предусловий, отметив и конечную цель – урегулирование турецко-армянских отношений.

Напомним, ранее турецкий президент назвал условие, без соблюдения которого нормализация будет невозможна. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, это заключение мирного договора между Ереваном и Баку.

Кроме того, Анкара считает недопустимыми территориальные претензии, которые на сегодняшний день входят в армянскую Конституцию.