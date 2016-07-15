Закрыть для туристов хотят скалу «Сфинкс» в Казахстане

В парке Бурабай в Казахстане от туристов планируется закрыть скалу «Сфинкс», она же Жумбактас. В правительстве обеспокоены тем, кто отдыхающие занимаются вандализмом и оставляют на скале надписи.

В национальном парке Бурабай может быть введен запрет на посещение скалы Жумбактас.

Живописная скала на воде любима туристами, но многие не только плавают рядом, но и залезают на объект, оставляют надписи. Туристы вредят природному объекту и также подвергают свое здоровье опасности.

«Необходимо принять решение о запрете находиться на этих скалах. Я переговорю с национальным парком «Бурабай»

– министр экологии Казахстана Ерлан Нысанбаев

Заявление глава Минэкологии сделал на брифинге во вторник после заседания правительства республики.