Вестник Кавказа

Режим ЧС объявили в одном из районов Дагестана

Режим ЧС объявили в одном из районов Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Рутульском районе введен режим ЧС из-за сильных осадков. Дожди вызвали подъем уровня воды в реках. Это нарушило транспортное сообщение.

В Рутульском районе Дагестана объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с обильными осадками, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В спасательном ведомстве заявили, что режим МЧС на территории Рутульского района продлится с 30 июля по 1 августа. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий.

Стоит отметить, что осадки в районе вызвали подъем уровня воды в реках и другие стихийные бедствия. Так, села лишились транспортного сообщения и энергоснабжения.

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