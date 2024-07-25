Режим ЧС объявили в одном из районов Дагестана

В Рутульском районе введен режим ЧС из-за сильных осадков. Дожди вызвали подъем уровня воды в реках. Это нарушило транспортное сообщение.

В Рутульском районе Дагестана объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с обильными осадками, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В спасательном ведомстве заявили, что режим МЧС на территории Рутульского района продлится с 30 июля по 1 августа. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий.

Стоит отметить, что осадки в районе вызвали подъем уровня воды в реках и другие стихийные бедствия. Так, села лишились транспортного сообщения и энергоснабжения.