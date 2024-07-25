Новороссийск даст денег жителю на ремонт машины

Ответственное за качество дорог ведомство Новороссийска было признано судом виновным в том, что водитель иномарки сильно повредил автомобиль из-за большой дыры в дороге. Теперь город обязан выплатить тому более 600 тыс рублей на покрытие стоимости части ремонта.

Житель Новороссийска получил деньги на ремонт автомобиля из городского бюджета после того, как повредил его из-за ямы на городской дороге.

Николай Соколов двигался по улицам Новороссийска на машине марки "Mercedes-Benz" и наехал на дыру в дороге, размер которой превышал допустимые нормы.

Ущерб автомобилю составил порядка 1,5 млн рублей. Водитель иномарки отправил жалобу в ведомство, однако реакции на нее не поступило, поэтому Николай Соколов отправился в суд.

В итоге, суд признал ответственное за качество дорог ведомство, и, соответственно, город виновным и обязал того выплатить пострадавшему мужчине 653 тыс рублей, которые он и его адвокат требовали.