Китай отверг обвинения в поддержке ХАМАС

В Китае опровергли обвинения в том, что Пекин поставлял радикалам ХАМАС оружие. Там отметили, что Китай поставлял в Газу только гуманитарную помощь.

В Минобороны Китая опровергли обвинения в поддержке палестинских радикалов ХАМАС. По данным ведомства, Китай поставлял в Газу исключительно гуманитарную помощь: лекарства, продовольствие, предметы первой необходимости.

«С начала войны Китай предоставлял Газе продовольствие, первую помощь и медицинское обеспечение, но никогда не отправлял оружие»

– пресс-служба ведомства

Далее в релизе подчеркнуто, что Пекин, поставляя оружие в ту или иную страну, строго придерживается 3 принципов: законная самооборона страны, изначально мирные цели государства, а также отсутствие стремления нарушить границы других государств.