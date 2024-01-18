Вестник Кавказа

Израиль заявил, что может начать войну против Ирана

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Израиля считают Иран законной целью для ракетных атак. Это связано с поддержкой Тегераном антиизраильских режимов по всему миру.

Еврейского государство считает Иран законной целью для ракетных атак, заявил глава Минэкономики Израиля. По словам главы ведомства, это связано с тем, что ИРИ активно поддерживает антиизраильские силы. 

«Иран – это законная цель для Израиля… Я рекомендую использовать стратегию президента Кеннеди в кубинском ракетном кризисе. Тогда он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы»

– Нир Баркат

Далее он подчеркнул, что власти еврейского государства должны послать Тегерану отчетливы сигнал о возможном начале атак. Также он отметил, что палестинцы, проживавшие на Западном берегу больше не будут приниматься израильскими работодателями, а их место займут рабочие из других стран.

 

 

 

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