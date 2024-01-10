В Иране назвали стратегической ошибкой атаку на Йемен

Глава иранского МИД считает большой ошибкой удары по Йемену. Их почти две недели назад нанесли американские и британские военные.
США и Великобритания сделали большую ошибку, когда приняли решение атаковать Йемен. Такое мнение озвучил глава МИД Ирана.
"США и Великобритания допустили стратегическую ошибку, совершив военное нападение на Йемен, что повлечет рост рисков дальнейшего расширения масштабов войны в регионе"
– Хосейн Амир Абдоллахиян
Помимо этого, он указал на то, что безопасность судоходства чрезвычайна важна.
"Мы все считаем безопасность судоходства крайне важной для глобальной торговли и энергетической безопасности"
– иранский министр