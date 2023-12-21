США опровергли заявление хуситов об ударе по своему кораблю

Успешный ракетный удар хуситов из Йемена по грузовому судну ВМС США – фейк. Информацию йеменских мятежников опровергли в Вашингтоне.Йеме
Заявление представителя "Ансар Аллах" (Йемен) Яхьи Сариа о якобы нападении на грузовой военный корабль США в Аденском заливе не соответствует действительности, заявили в Пятом флоте американских ВМС.
"Сообщение поддерживаемых Ираном хуситов о якобы успешной атаке M/V Ocean Jazz является заведомо ложным"
– пресс-служба флота
В заявлении уточняется, что судно непрерывно поддерживало связь с командованием на протяжении всего времени, когда оно проходило через пролив и могло стать целью хуситов.