Вестник Кавказа

США опровергли заявление хуситов об ударе по своему кораблю

США опровергли заявление хуситов об ударе по своему кораблю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Успешный ракетный удар хуситов из Йемена по грузовому судну ВМС США – фейк. Информацию йеменских мятежников опровергли в Вашингтоне.Йеме

Заявление представителя "Ансар Аллах" (Йемен) Яхьи Сариа о якобы нападении на грузовой военный корабль США в Аденском заливе не соответствует действительности, заявили в Пятом флоте американских ВМС.

"Сообщение поддерживаемых Ираном хуситов о якобы успешной атаке M/V Ocean Jazz является заведомо ложным"

– пресс-служба флота

В заявлении уточняется, что судно непрерывно поддерживало связь с командованием на протяжении всего времени, когда оно проходило через пролив и могло стать целью хуситов.

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