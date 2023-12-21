США и Великобритания приступили к военной операции в Йемене

Американские и британские военные несколько часов назад начали совместную операцию в Йемене. Ее целью являются хуситы.

Соединенные Штаты и Великобритания начали военную операцию в северной части Йемена. Об этом сообщают источники.

Операция направлена против хуситов.

"Началась американо-британская военная операция против объектов хуситов"

– телеканал Al Arabiya.

Источники отмечают, что американо-британская коалиция нанесла четыре удара по йеменской столице – городу Сана.

Кроме того, совершен ряд ударов по объектам хуситов, находящихся к востоку от порта Ходейда и по самому порту.

В ответ хуситы атаковали американские и британские военные базы и объекты.