США и Великобритания приступили к военной операции в Йемене

Американские и британские военные несколько часов назад начали совместную операцию в Йемене. Ее целью являются хуситы.
Соединенные Штаты и Великобритания начали военную операцию в северной части Йемена. Об этом сообщают источники.
Операция направлена против хуситов.
"Началась американо-британская военная операция против объектов хуситов"
– телеканал Al Arabiya.
Источники отмечают, что американо-британская коалиция нанесла четыре удара по йеменской столице – городу Сана.
Кроме того, совершен ряд ударов по объектам хуситов, находящихся к востоку от порта Ходейда и по самому порту.
В ответ хуситы атаковали американские и британские военные базы и объекты.
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