Йеменские хуситы атаковали корабль США

Корабль США в Красном море был атакован йеменскими хуситами. Всего по объекту была выпущена 21 ракета и беспилотник.

Йеменские хуситы сообщили о том, что ими был атакован американский корабль в Красном море. Атака производилась как беспилотниками, так и ракетами.

«Военно-морским силам, ракетам и беспилотным летательным аппаратам удалось провести совместную военную операцию с большим количеством баллистических ракет, морских противоракет и беспилотных летательных аппаратов по направлению к американскому кораблю, который оказывал помощь Израилю»

– говорится в сообщении

Напомним, что повстанцы обещали атаковать все корабли и суда государств, поддерживающих Израиль в палестино-израильском конфликте. Также отмечается, что нападение стало ответом на атаку военных США на военно-морские силы хуситов.