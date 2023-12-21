Блинкен: атаки хуситов нарушили мировые перевозки в Красном море

Госсекретарь США заявил, что действия хуситов в Красном море нарушили мировые поставки и затронули более 20% морских перевозок.

Йеменское движение «Ансар Аллах» сорвало свыше 20% транспортировок из-за атаки в Красном море. Своими действиями они затронули грузовые поставки более 40 стран. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в процессе своего выступления на конференции, которая была проведена совместно с премьер-министром Катара.

"Это не просто региональная проблема <...>. Эти атаки напрямую затронули граждан, грузы и коммерческие интересы более чем 40 стран, они нарушили или перенаправили почти 20% мировых морских перевозок <...>. Это означает, что доставка товаров туда, куда они должны быть отправлены, занимает больше времени"

- Энтони Блинкен

Он также рассказал, что атака хуситов создала условия, при которых выросла цена поставок, что сказывается на потребителях во всех странах. Блинкен подчеркнул, что все государства, интересы которых были затронуты, возложили ответственность на движение «Ансар Аллах».

Свыше 20 государств были вынуждены реализовать меры по защите судоходства в акватории Красного моря.